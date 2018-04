Apple meldet einen Teilerfolg auf dem Weg zum nachhaltigen Konzern - und ist doch von einer komplett grünen Bilanz noch weit entfernt.

Ob im Apple-Store in Berlin oder in New York: Der Strom, der in den Läden des Tech-Riesen aus der Steckdose kommt, ist jetzt 100 Prozent grün. Auch alle Büros und Daten-Center von Apple werden seit diesem Monat rein durch erneuerbare Energien versorgt, teilte das US-Unternehmen am Montagabend in einer Pressemitteilung mit.

Eigentlich keine schlechte Bilanz für einen der größten Konzerne weltweit. Aber Apple hat sich zum Ziel gesetzt, komplett grün zu werden - inklusive all seiner Zuliefererunternehmen. Die machen den Großteil der Treibhausgasemissionen des Smartphone-Giganten aus. Und die Bilanz ist somit noch lange nicht "100 Prozent öko".

Wenn es um eine grüne Bilanz des eigenen Unternehmens geht, war Apple schon immer vorne mit dabei. Der verstorbene Gründer Steve Jobs hatte es sich früh zum Ziel gesetzt, seinen Konzern eines Tages komplett mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Diesen Monat verkündet das Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley dann den ersten Teilerfolg: Alle Läden, Büros und Daten-Center weltweit werden mit Ökostrom betrieben.

Sogar im jährlich erhobenen "Greener Electronics-Ranking" der Umweltschutzorganisation Greenpeace landete das Unternehmen, jetzt unter CEO Tim Cook, im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz, direkt hinter dem Smartphone-Hersteller Fairphone.

"Apple ist bislang das einzige Unternehmen weltweit, dass sich offiziell zum Ziel gesetzt hat, dass auch seine ...

