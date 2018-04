Über die letzten 30 Jahre hinweg fand in der Luftfahrt ein Übergang von konventionellen mechanischen Flugkontrollen hin zur digitalen, Computer-kontrollierten Flugsteuerung "Fly-by-Wire" statt. In jüngerer Zeit hat die Automobilindustrie unter dem Schlagwort "Drive-by-Wire" vergleichbare Potenziale ausgemacht. Der analoge Ansatz, der allgemein unter dem Begriff "X-by-Wire" bekannt ist, eignet sich auch für die Medizingeräte-Industrie. Schließlich wird heutzutage in medizinischen Geräten auch nahezu alle Funktionalität und Komplexität durch Software ermöglicht. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Software müssen die funktionale Sicherheit und die IT-Security von Medizingeräten bereits bei der Entwicklung der Designs zur obersten Priorität werden.

Das Internet der Dinge (IoT)

Milliarden vernetzter Geräte sollen laut Prognosen innerhalb des nächsten Jahrzehnts in Betrieb sein. Vor diesem Hintergrund ist es nahezu unvorstellbar, den Wert des zunehmenden Vernetzungsgrad nicht in die Planung der meisten neuen medizinischen Embedded-Designs mit einzubeziehen. Produkte, die mit integrierter Internet-Connectivity entwickelt wurden, haben erstaunliche Fortschritte in der Pflege und Telemedizin ermöglicht. So erlaubt es die Nutzung vernetzter medizinischer Geräte aus der Ferne Diagnosen zu stellen und Patienten zu überwachen sowie zu behandeln (Bild 1).

