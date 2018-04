Die Aktie des russischen Staatskonzerns Gazprom ist gestern um rund zehn Prozent eingebrochen und notiert damit auf einem 6-Monats-Tief. Noch am 18. Januar markierte das Gazprom-Papier ein 6-Monats-Hoch bei 4,28 Euro. Von den USA verhängte Sanktionen haben am Montag für eine Massenflucht vom russischen Aktienmarkt gesorgt. In Moskau brach der RTSI Index um 9,5 Prozent ein. Als...

