Der Euro profitiert weiterhin von der Entspannungspolitik des chinesischen Staatspräsidenten. Unter anderem soll der Finanzsektor geöffnet werden.

Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2315 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf ...

