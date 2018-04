Viele Flugreisende müssen wegen des Warnstreiks am Dienstag am Boden bleiben. Mancherorts werden auch Kitas, Nahverkehr oder Müllabfuhr bestreikt.

Mit Ausfällen bei Flügen und Bahnen hat am frühen Dienstagmorgen ein Warnstreik im öffentlichen Dienst begonnen. Reisende müssen sich daher ganztägig auf erhebliche Einschränkungen einstellen. So strich die Deutsche Lufthansa Hunderte Flüge, etwa 90.000 Kunden sollen davon betroffen sein. Auch Kitas, der Nahverkehr und andere Bereiche des öffentlichen Diensts werden bestreikt.

Allein an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen Hunderte Flüge aus. Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr haben am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. "Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten." Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten dazu aufgefordert, von 5.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Ebenfalls betroffen sind die Flughäfen in München, Köln und Bremen. Insgesamt seien mehr als 800 Verbindungen betroffen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Betroffene Lufthansa-Kunden sollen ihren Flug kostenfrei umbuchen oder im Inland auf die Bahn ausweichen können.

An Deutschlands zweitgrößtem Flughafen München sind laut Lufthansa vorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge gestrichen worden. Am Berliner Flughafen Tegel fallen am Dienstag etwa 70 Inlandsflüge aus. Dort sind Fluggäste der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings betroffen, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten.

Auf der Strecke Berlin-Frankfurt wurden in beide Richtungen je 18 von 22 Lufthansa-Flügen annulliert. Von Berlin nach München und zurück wurden je 12 von 19 Flügen abgesagt. Eurowings strich außerdem von Köln-Bonn nach Tegel und in die Gegenrichtung je 9 von 14 Flügen.

Auch in Köln-Bonn seien vorsorglich mehr als 70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...