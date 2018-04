Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften dem Dax am Dienstag Rückenwind bringen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart rund ein Prozent höher bei 12.376 Punkten. Am Montag war das deutsche Börsenbarometer 0,2 Prozent höher bei 12.261 Punkten in den Feierabend gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...