Poschiavo - Repower hat im Geschäftsjahr 2017 in einem nach wie vor anspruchsvollen Umfeld ein erfreuliches finanzielles Ergebnis erwirtschaftet. Mit 1.8 Milliarden Franken liegt die Gesamtleistung leicht über dem Vorjahr, wie das Energieunternehmen am Dienstag mitteilte. Neben der Stärkung des Kerngeschäftes prägte auch der konsequente Ausbau von Repower zum dienstleistungsorientierten Unternehmen das Geschäftsjahr 2017. Schlussendlich konnte das vergangene Jahr mit einem positiven, über den Erwartungen liegenden, operativen Ergebnis (EBIT) von 33.8 Millionen Franken abgeschlossen werden.

Das Marktumfeld blieb auch 2017 anspruchsvoll, dennoch zeichnete sich eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ab. Insbesondere im zweiten Halbjahr hat sich eine stabilere wirtschaftliche Entwicklung positiv auf die Energiepreise und den EUR/CHF-Wechselkurs ausgewirkt. Von einer nachhaltigen Erholung kann aber trotzdem noch nicht gesprochen werden.

Erfreuliches Ergebnis: Gesamtleistung und EBIT über dem Vorjahr

Die Gesamtleistung lag mit 1.8 Milliarden Franken leicht über der des Vorjahres. Das operative Ergebnis (EBIT) war mit 33.8 Millionen Franken deutlich höher als im Vorjahr (2016: 30 MCHF) und lag damit erheblich über den zum Halbjahresergebnis kommunizierten Erwartungen. Haupttreiber für die positive Entwicklung waren erfreuliche Ergebnisse aus dem Day-Ahead- und Regelenergiemarkt in Italien sowie die allgemein leicht verbesserte Marktsituation zur Vermarktung unserer Long-Position und ein besserer EUR/CHF-Wechselkurs. Ebenfalls positiv beigetragen hat das Repower-interne Kostenbewusstsein sowie eine konsequente Ausrichtung zum vertriebs- und dienstleistungsorientierten Unternehmen.

Der Markt Schweiz erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 16.1 Millionen Franken (2016: 13 MCHF). Der Markt Italien trug einen EBIT von 24.3 Millionen Franken (2016: 10 MCHF) zum Gruppenergebnis bei.

Der operative Cashflow liegt bei 42.6 Millionen Franken (2016: 78 MCHF) und übersteigt damit die getätigten Investitionen signifikant.

Energiezukunft: Digitalisierung als Treiber

Die Digitalisierung macht auch vor der Energiebranche nicht Halt. So prägte diese auch 2017 die Geschäfte von Repower. Nicht nur für die internen Prozesse gewinnt die Digitalisierung immer mehr an Bedeutung; auch für die Erbringung von Dienstleistungen und Services für Dritte sind digitale Tools nicht mehr wegzudenken. So lancierte Repower neue Produkte für den internen Gebrauch, aber auch für andere Energieversorgungsunternehmen und Infrastrukturbetreiber. Mit EASYASSET (eine Software-Lösung für das Anlagenmanagement) oder ENERGYSPACE ...

