DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Chinas Präsident Xi Jinping hat Sorgen vor einem Handelskrieg mit den USA gedämpft: Inmitten des aktuellen Handelsstreits kündigte Xi am Dienstag neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. Peking strebe keinen Handelsüberschuss an und wolle mehr importieren, sagte Xi beim Boao-Wirtschaftsforum auf der Insel Hainan. Xi sprach von einer "neuen Phase der Öffnung". Konkret nannte Xi unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung von Zöllen auf Autos und zum Schutz geistigen Eigentums. Damit sprach er indirekt Hauptforderungen der USA an. Der chinesische Staatschef sagte auch eine Liberalisierung der bisherigen Restriktionen bei ausländischen Beteiligungen etwa in der Automobilindustrie zu. Zudem solle geistiges Eigentum besser geschützt werden. In diesem Bereich sei eine Verschärfung der Strafverfolgung geplant. Überdies sagte er Reformen im Finanzdienstleistungsbereich sowie die Schaffung besserer Voraussetzungen für ausländische Investoren zu. Dazu sollten die rechtlichen Grundlagen gestärkt und mehr Transparenz geschaffen werden. Noch am Montag erklärte das chinesische Außenministerium, derzeit keine Chance für klärende Gespräche zu sehen. China hat in der Vergangenheit bereits öfter derartige Zusagen gemacht, blieb entsprechende Taten aber weitgehend schuldig. Die USA kritisierten China wiederholt dafür, seine Zusagen nicht einzuhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q

07:40 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Daimler AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Henkel Stämme: 1,77 EUR Henkel Vorzüge: 1,79 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm -US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 NL/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 Auktion 4,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2037 im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsgebundener Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.647,10 1,0 Nikkei-225 21.785,81 0,50 Schanghai-Composite 3.150,90 0,40 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.261,75 0,17 DAX-Future 12.241,50 0,47 XDAX 12.235,27 0,46 MDAX 25.698,85 0,20 TecDAX 2.528,91 1,14 EuroStoxx50 3.414,85 0,20 Stoxx50 3.013,31 0,09 Dow-Jones 23.979,10 0,19 S&P-500-Index 2.613,16 0,33 Nasdaq-Comp. 6.950,34 0,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,46% -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zur Eröffnung am Dienstag zeichnen sich kräftige Aufschläge an Europas Börsen ab. Grund sind die konzilianten Töne, die der chinesische Präsident Xi Jinping in der Eröffnungsrede auf dem Boao-Forum auf Hainan angeschlagen hat. Xi hat vor einer Rückkehr einer Kalten-Krieg-Mentalität gewarnt und niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterung bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt. Damit geht Xi auf US-Präsident Donald Trump zu, der sich erst am Vortag in einem Tweet über die unterschiedliche Höhe der Zölle auf Auto-Importe beschwert hatte. Die Entspannung im Handelsstreit dürfte mit Erleichterung an den Finanzmärkten zur Kenntnis genommen werden. Optimisten setzen darauf, dass am Ende Handelskonflikts neue Handelsverträge zwischen beiden Ländern stehen werden.

Rückblick: Europas Börsen sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Dennoch blieben die Anleger zurückhaltend. Eine mögliche Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China bleibe das Hauptrisiko, hieß es im Handel. Die russische Börse brach um 11,4 Prozent ein. Hintergrund waren die am Freitag bekannt gegebenen US-Sanktionen gegen Firmen und Einzelpersonen. Der aktivistische Investor Elliott hat nachgelegt und seine Beteiligung an Telecom Italia (TI) auf rund 9 Prozent ausgebaut. Damit erhöht Elliott den Einsatz im Kampf mit Hauptaktionär Vivendi um die zukünftige Ausrichtung von TI. TI gewannen 0,1 Prozent. Fusionsspekulationen trieben PostNL. Der Kurs gewann 7,9 Prozent. Der Konkurrent Sandd Post hat sich aufgeschlossen für eine Konsolidierung des niederländischen Postmarkts gezeigt. Novartis übernimmt derweil das Biotech-Unternehmen Avexis und lässt sich dies Einiges kosten: Die Schweizer zahlen 8,7 Milliarden US-Dollar. Novartis verloren 0,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im Blick stand die Deutsche Bank. Die Aktionäre reagierten erleichtert über den Abgang von John Cryan. Der Aufsichtsrat hatte am Vorabend Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, er ersetzt Cryan. Das Papier gewann 1,2 Prozent, schloss damit aber klar unter den Tageshochs. Deutsche Börse waren mit Aufschlägen von 2,4 Prozent Tagesgewinner im DAX. Die nachhaltig gestiegene Volatilität ist gut für den Börsenbetreiber, da sie einen höheren Absicherungsbedarf bei den Anlegern zur Folge hat. Metro verloren 2,2 Prozent. Die Aktie litt unter den jüngsten US-Sanktionen gegen Russland. Russland ist ein wichtiger Markt für den Handelskonzern. Nach einer Kaufempfehlung durch die NordLB ging es für die Nordex-Aktie um 4,7 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Deutsche Beteiligungs AG hatte nach Xetra-Schluss vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. "Das kam nicht gut an", sagte ein Marktteilnehmer. Bei hohen Umsätzen wurde der Titel 10 Prozent schwächer gestellt. Anders die Aktie der Bayer AG, die 2,2 Prozent fester getaxt wurde. Laut Kreisen erhält das Unternehmen von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme von Monsanto.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Diesmal ging es zunächst klar nach oben. Doch im späten Geschäft kochten die Handelssorgen wieder hoch und der Aktienmarkt büßte fast seine gesamten Tagesgewinne wieder ein. Die Ängste vor einem Handelskrieg hatten sich zunächst etwas verflüchtigt, unter anderem wegen neuer Aussagen von US-Präsident Trump. Er hatte sich optimistisch zu einer Verhandlungslösung mit China geäußert. Zudem bekräftigte das Regime in Nordkorea die Bereitschaft, mit den USA über eine Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel verhandeln zu wollen. Dass die Kurse im späten Geschäft deutlich zurückkamen, lag auch daran, dass sich China nicht sehr verhandlungsbereit im Handelskonflikt zeigte. Zudem schoss Trump neue Verbalsalven gegen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ab. Facebook zogen vor der Anhörung von CEO Zuckerberg vor Kongressausschüssen in dieser Woche um 0,5 Prozent an. Im Redetext räumte Zuckerberg mit Blick auf den Missbrauch von Nutzerdaten Fehler ein. Andere Technologieschwergewichte folgten den Aufschlägen: Microsoft gewannen 0,6 Prozent, Alphabet und Apple jeweils 1,0 Prozent. Nach positiven Medikamentenstudien zogen Merck & Co um 5,3 Prozent an. Monsanto schossen um 6,2 Prozent empor. Bayer wird laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten erhalten. Avexis explodierten um 81,6 Prozent. Novartis kauft das Biotechnologie-Unternehmen und bezahlt einen satten Aufschlag von 88 Prozent. Rentenpapiere standen im Schatten des Aktienmarkts. Fallende Kurse sorgten für einen Anstieg der Zehnjahresrendite um einen Basispunkt auf 2,79 Prozent. Belastet wurde der Rentenmarkt von Hoffnungen auf eine Verständigung im Handelskonflikt und nachlassenden Spannungen in Korea.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.32 Uhr EUR/USD 1,2308 -0,1% 1,2322 1,2322 EUR/JPY 131,91 +0,3% 131,58 131,91 EUR/CHF 1,1785 +0,0% 1,1782 1,1792 GBP/EUR 1,1479 +0,0% 1,1418 1,1472 USD/JPY 107,17 +0,4% 106,78 107,06 GBP/USD 1,4128 -0,0% 1,4129 1,4136 Bitcoin BTC/USD 6.776,00 +0,6% 6.733,62 6.772,60

Der Euro rückte auf 1,2321 Dollar vor. Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem der Greenback in den beiden vergangenen Wochen Stärke gezeigt hatte. Die aktuelle Handelsspanne zwischen 1,22 und 1,25 Dollar blieb indes intakt. Der ICE-Dollarindex verlor 0,3 Prozent. Nach neuen US-Sanktionen gegen Russland wertete der Rubel zur US-Devise auf den tiefsten Stand seit November ab. Die Gemeinschaftswährung kann am Morgen ihre Aufschläge gegenüber dem US-Dollar weitgehend behaupten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,82 63,42 +0,6% 0,40 +5,9% Brent/ICE 69,04 68,65 +0,6% 0,39 +5,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 10, 2018 01:44 ET (05:44 GMT)

Der Ölpreis erholte sich von seinen Freitagsverlusten. Dabei stützte neben dem leichteren Dollar auch die Hoffnung, dass ein Handelskrieg abgewendet werden könne. WTI verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 63,42 Dollar, Brent um 2,5 Prozent auf 68,65 Dollar. Zudem war die Förderung der Opec im März auf ein Elfmonatstief gesunken. Vor allem Venezuela und Angola produzierten weniger Erdöl. Aber auch die neuen geopolitischen Spannungen rund um Syrien hätten den Ölpreis gestützt, hieß es. Im asiatischen Handel setzt sich die Erholung mit gebremstem Tempo fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,13 1.336,29 -0,3% -4,16 +2,3% Silber (Spot) 16,45 16,50 -0,3% -0,05 -2,9% Platin (Spot) 934,20 934,00 +0,0% +0,20 +0,5% Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,7% +0,02 -6,6%

Der Goldpreis stieg mit neuen US-Sanktionen gegen Russland und der Eskalation in Syrien. Die Feinunze verteuerte sich um 0,4 Prozent im späten Geschäft auf 1.337 Dollar. "Die geopolitischen Spannungen haben einen Gang zugelegt", sagte ein Analyst. Aber auch der schwache Dollar half dem Goldpreis auf die Sprünge.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KOREA-KONFLIKT

US-Präsident Donald Trump peilt für sein geplantes Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un ein Datum im "Mai oder Anfang Juni" an. Vor dem geplanten Gipfeltreffen mit Trump hat Kim Jong Un staatlichen Medienberichten zufolge mit Parteivertretern über einen künftigen Dialog mit den USA beraten. Kim habe bei dem Treffen die Entwicklung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea sowie die Aussicht auf einen Dialog seines Landes mit den USA dargelegt, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Es war das erste Mal, dass Kim offiziell von einem "Dialog" mit den USA sprach.

SYRIEN-KONFLIKT I

US-Präsident Trump will rasch über eine Antwort auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien entscheiden. Seine Regierung werde diese Entscheidung "sehr schnell treffen, wahrscheinlich noch vor Ende des Tages", sagte Trump.

SYRIEN-KONFLIKT II

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien haben sich Russland und die USA im UN-Sicherheitsrat mit gegenseitigen Drohungen überzogen. Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, warnte in der Dringlichkeitssitzung am Montag in New York, Russland werde einen westlichen Militärangriff in Syrien nicht dulden. Die US-Botschafterin Nikki Haley sagte, in Syrien müsse endlich Gerechtigkeit hergestellt werden.

RATING BRASILIEN

Die Ratingagentur Moody's Investors Service hat ihren Ausblick für Brasilien auf "stabil" von zuvor "negativ" angehoben. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit des südamerikanischen Landes wurde mit "Ba2" bestätigt.

USA/MEXIKO

Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Stationierung von Nationalgardisten an der Grenze zu Mexiko verschärft die Krise in den Beziehungen der Nachbarstaaten. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto ordnete eine Überprüfung der Zusammenarbeit mit den USA in allen Bereichen an, wie sein Büro am Montag mitteilte.

US-PRÄSIDENT TRUMP

Die US-Bundespolizei FBI hat am Montag die Büroräume des persönlichen Anwalts von US-Präsident Donald Trump durchsucht und dabei Dokumente beschlagnahmt. Dies teilte der Rechtsvertreter von Trumps Anwalt Michael Cohen mit. Nach Informationen der Zeitung "Washington Post" beziehen sich die beschlagnahmten Dokumente auf den Rechtsstreit zwischen Cohen und der Pornodarstellerin Stormy Daniels, welche anführt, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.

BAYER

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Bayer AG angewiesen, den Vertrieb ihrer Verhütungsspirale Essure einzuschränken. Gleichzeitig sollen Frauen besser über mögliche Risiken einer Verwendung des Produktes informiert werden. Andernfalls drohen dem Pharma- und Spezialchemiekonzern straf- und zivilrechtliche Konsequenzen.

Bayer wird indes laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto erhalten. Das US-Justizministerium habe sich entschieden, den Megadeal zu gestatten, nachdem die beiden Konzerne sich verpflichteten, weitere Vermögenswerte zu äußern, sagten mit der Sache vertraute Personen.

DEUTSCHE BANK

Der frisch gebackene Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, strebt mit dem Finanzkonzern die Marktführerschaft an: In der Nachrichtensendung "Heute-Journal" des ZDF sagte der Manager, die Bank will "in Deutschland klarer Marktführer in allen Bereichen sein und eine der führenden europäischen Investmentbanken bleiben."

DEUTSCHE TELEKOM

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Von den Arbeitsniederlegungen werde insbesondere der Kundenservice bundesweit betroffen sein, teilte die Verdi.

DT. BETEILIGUNGS AG

hat vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. Grund dafür sei, dass das Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio in den drei Monaten Januar bis März voraussichtlich "erheblich unter dem des entsprechenden Vorjahresquartals" liegen werde, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit. Das sei maßgeblich für den Konzerngewinn, der deshalb ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert liegen dürfte.

EDF

Die grüne Tochter des französischen Elektrizitätskonzerns hat von den brasilianischen Behörden einen Vertrag zur Abnahme von Strom aus einem 114-Megawatt-Windpark erhalten.

LVMH

hat im ersten Quartal dank ihrer größten Sparte einen kräftigen Umsatzanstieg erzielt. Sowohl Asien, die Vereinigten Staaten als auch Europa wiesen gute Wachstumsraten auf. Der Umsatz legte im Auftaktquartal um 10 Prozent zu, das organische Wachstum betrug 13 Prozent.

TOYS'R'US DEUTSCHLAND/SMYTHS

Das Deutschlandgeschäft des insolventen US-Spielzeughändlers Toys 'R' Us geht möglicherweise nach Irland. "Gerne bestätigen wir das nachhaltige Interesse des irischen Spielwarenhändlers Smyths", zitiert die FAZ eine Sprecherin der Toys & 'R' Us GmbH.

VERIFONE

Der Zahlungsdienstleister Verifone wird verkauft. Eine Investorengruppe um die Finanzinvestoren Francisco Partners und British Columbia Investment Management zahlt 2,6 Milliarden US-Dollar in bar für das US-Unternehmen. Inklusive Schulden liegt das Transaktionsvolumen bei 3,4 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2018 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.