Smarte Software erkennt früh, wenn in Fabriken Pannen drohen. Dazu braucht es teilweise nicht einmal teure Technik - die vorhandenen Daten müssen sinnvoller genutzt werden.

Es ist der Albtraum jedes Fabrikmanagers - und geschieht doch immer wieder: Eine Maschine hat plötzlich einen Schaden, oder der Strom fällt aus, und die ganze Anlage steht still. Der italienische Maschinenbauer Biesse will seinen Kunden solche Zwischenfälle künftig ersparen. Vor zwei Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, seine Holzverarbeitungsmaschinen digital zu vernetzen. Rund 10.000 Biesse-Maschinen, die weltweit im Einsatz sind, sollen mittelfristig mit einer Softwareplattform verbunden sein. Läuft bei einer Maschine etwas nicht rund, kann Biesse seinen Kunden in der Holzverarbeitungsindustrie künftig eine Warnmeldung schicken.

Predictive Maintenance, zu Deutsch: vorausschauende Wartung, ist das neue Wundermittel gegen den Ernstfall in Fabriken: Moderne Software kann genau berechnen, wann ein Werkzeug verschleißt, und früh erkennen, ob ein Maschinenteil bald den Geist aufgibt. Möglich wird das durch die Vielzahl an Sensoren, die in Maschinen inzwischen Daten sammeln. Und durch die Fortschritte bei Algorithmen, die diese Daten auswerten. Im Zusammenspiel entsteht so eine Art Fitness-Tracker für Maschinen.

"Das Interesse an Predictive Maintenance ist gigantisch", ...

