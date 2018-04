Die Bundeskanzlerin gilt als Unterstützerin der Ukraine. Beim Besuch des Präsidenten aus Kiew wird sie sich wirtschaftliche Bitten anhören müssen.

Das Bayer-Kreuz dreht sich an der Autobahn vom Kiewer Vorort-Flughafen in die Hauptstadt. BASF hat gleich im Flughafen überdimensionale Werbeplakate aufgehängt. An der Ausfallstraße hat ein großer BMW-Händler mit dem Namen "Bavaria" seine Pforten geöffnet.

Die Ukraine ist beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nur noch vor Moldawien das ärmste Land Europas. Doch es gibt auch viele reiche Menschen, denn die Schattenwirtschaft blüht. Und das Interesse der deutschen Chemiekonzerne am Land rührt daher, dass der größte Flächenstaat Europas einen riesigen Agrarsektor mit enormen Wachstumsperspektiven hat.

Doch wenn der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Vormittag Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas trifft, bringt er vor allem Probleme mit. Neben den politischen - wie dem Krieg im Osten des Landes mit Russlands Separatisten-Einheiten - eben auch viele wirtschaftliche.

Zwar ist die Wirtschaft der Ukraine trotz der anhaltenden Kampfhandlungen im Donbass um 2,2 Prozent gewachsen - und damit stärker als beim Nachbarn Russland. Dessen Handelsblockade hat die Ukraine 0,9 Prozent Wirtschaftswachstum gekostet, die Kriegsfolgen addieren sich noch stärker hinzu. Im laufenden Jahr kann die Ukraine mit weiter anziehendem Wirtschaftswachstum rechnen. Doch ausländische Investoren wie die EU und die USA beklagen schleppende Reformen.

Präsident Poroschenko weist das zurück: "Wir haben grundlegende Reformen umgesetzt", sagt der 52-Jährige im Handelsblatt-Interview in seinem Kiewer Präsidentenpalast und zählt die Sektoren auf, in denen seiner Meinung nach Entscheidendes geschah: Justiz, Bankwesen, Gesundheit, Bildung, Privatisierung, Vergabe von Staatsaufträgen, in der Armee, im Energiesektor. "Das waren alles sehr unpopuläre, aber nötige Schritte", unterstreicht der vom Unternehmer zum Staatschef Gewandelte.

Und er nennt erste greifbare Erfolge: Bei der gerade erfolgten Versteigerung der G4-Mobilfunklizenzen seien 250 statt der erwarteten umgerechnet 156 Millionen Euro erlöst worden.

Aber er sei als Präsident ohnehin befangen, was sein Land angehe. "Das Wichtigste ist die Meinung der Investoren, und da sind viele bedeutende Firmen in die Ukraine gekommen oder zurückgekehrt", sagt Poroschenko und zählt auf: Der amerikanische Elektrokonzern GE, die Fluglinie Ryanair, die US-Atomfirmen Halltech und Westinghouse, Möbelriese Ikea, der japanische Autozulieferer Fujikura.

Und Poroschenko fasst stolz zusammen: "Heute wird kaum noch ein deutsches Auto ohne Zulieferungen von Kabeln oder Sitzbezügen aus der Ukraine gebaut. Wir sind inzwischen Teil des deutschen Kfz-Fließbands, das waren wir vor drei Jahren noch nicht."

Tatsächlich sind von dem deutschen Kabelbaumproduzenten Leoni und anderen deutschen Kfz-Zulieferern und immer mehr internationalen Rivalen zehntausende Arbeitsplätze vor allem im Westen der Ukraine geschaffen worden. Vor allem die niedrigen Löhne locken Produzenten mit hohen Lohnkostenanteilen.Doch die Ukraine hat weiter große Sorgen. So fallen durch den von Russland geplanten Bau einer zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...