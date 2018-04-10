sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.04.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 575 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,145 Euro		+0,013
+9,85 %
WKN: A14VN1 ISIN: KYG000371040 Ticker-Symbol: AAN 
Aktie:
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
AAG ENERGY HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AAG ENERGY HOLDINGS LTD 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,14
0,15
08:44
0,145
0,162
08:51
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AAG ENERGY HOLDINGS LTD
AAG ENERGY HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AAG ENERGY HOLDINGS LTD0,145+9,85 %