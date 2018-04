BNP Paribas will in den kommenden Jahren viel in Deutschland investieren, FAZ-Interview mit Deutschland-Chef Lutz Diederichs, S. 18 Givaudan wächst zu Jahresbeginn langsamer als erwartet LVMH steigert Umsatz kräftig - Uhren und Schmuck Verkaufsrenner US-Kartellwächter genehmigen Monsanto-Übernahme durch Bayer (WSJ) Neuer Deutsche-Bank-Chef will "in Deutschland klarer Marktführer in allen Bereichen sein und eine der führenden europäischen Investmentbanken bleiben", ZDF SFC Energy: EFOY Pro Brennstoffzellen sichern Stromversorgung von seismischen Messstationen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...

