Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Präsident Xi Jinping hat Sorgen vor einem Handelskrieg mit den USA gedämpft: Inmitten des aktuellen Handelsstreits kündigte Xi neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. Peking strebe keinen Handelsüberschuss an und wolle mehr importieren, sagte Xi beim Boao-Wirtschaftsforum auf der Insel Hainan. Xi sprach von einer "neuen Phase der Öffnung". Konkret nannte er unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung von Zöllen auf Autos und zum Schutz geistigen Eigentums. Damit sprach er indirekt Hauptforderungen der USA an. "Die wirtschaftliche Globalisierung ist eine unumkehrbare Entwicklung der Zeit", sagte Xi. "Die Tür der chinesischen Öffnung wird nicht geschlossen, sie wird nur weiter und weiter geöffnet." Zuletzt hatte sich der Streit zwischen den USA und China immer weiter verschärft. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt überziehen sich seit Tagen gegenseitig mit der Ankündigung von umfangreichen Strafzöllen. US-Präsident Donald Trump kritisiert etwa die höheren Einfuhrzölle auf US-Autos in China im Vergleich zu den US-Zöllen auf Autos, die aus China importiert werden. Zuletzt hatte Washington allerdings versöhnlichere Töne angeschlagen. Der chinesische Staatschef sagte auch eine Liberalisierung der bisherigen Restriktionen bei ausländischen Beteiligungen etwa in der Automobilindustrie zu. Zudem solle geistiges Eigentum besser geschützt werden. In diesem Bereich sei eine Verschärfung der Strafverfolgung geplant.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.649,70 +1,17% Nikkei-225 21.851,89 +0,80% Hang-Seng-Index 30.591,57 +1,20% Kospi 2.448,53 +0,18% Shanghai-Composite 3.150,82 +0,40% S&P/ASX 200 5.856,50 +0,82%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Für Kauflaune nach einem schwächeren Start sorg Chinas Präsident Xi Jinping. Er hat inmitten des Handelsstreits mit den USA neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes angekündigt. Er versicherte zugleich, Peking strebe keinen Handelsüberschuss an. Konkret nannte Xi unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung von Zöllen auf Autos und zum Schutz geistigen Eigentums. Diese Bereiche zählen zu den Hauptforderungen der USA. Während sogenannte sichere Häfen wie der Yen oder das Gold angesichts der wieder gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger nicht gefragt sind und nachgeben, ziehen die Aktienkurse an. Rusal geben unterdessen um weitere 4,8 Prozent nach. Der Kurs des auch in Hongkong notierten russischen Aluminiumherstellers war am Vortag um 50 Prozent eingebrochen, nachdem die USA am vergangenen Freitag neue gezielte Strafmaßnahmen gegen bestimmte russische Oligarchen, Regierungsmitglieder und Firmen verhängt hatten. Durch die Sanktionen werden mögliche Bankkonten und Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren, und US-Bürgern wird verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen. Profiteur des Rusal-Debakels sind Chalco. Die Aktie des chinesischen Aluminiumproduzenten zieht um über 7 Prozent an, nachdem sie am Vortag bereits 4 Prozent zugelegt hatte.

US-NACHBÖRSE

Ein Übernahmeangebot hat den Kurs des Bezahldienstleisters Verifone am Montag nachbörslich auf Nasdaq.com um 50,7 Prozent auf 22,60 Dollar nach oben schießen lassen. Tupperware gaben um 5,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick gesenkt hatte. Nike tendierten 1,1 Prozent höher. Der Sportartikelhersteller hat im Zuge seiner Kundenserviceoffensive die zweite Übernahme in weniger als einem Monat getätigt und in Israel Invertex übernommen. Das Unternehmen entwirft Software zur Körpermaßbestimmung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.979,10 0,19 46,34 -2,99 S&P-500 2.613,16 0,33 8,69 -2,26 Nasdaq-Comp. 6.950,34 0,51 35,23 0,68 Nasdaq-100 6.472,34 0,61 39,13 1,19 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 798 Mio 878 Mio Gewinner 1.408 627 Verlierer 1.516 2.315 unverändert 139 117

Gut behauptet - Zunächst ging es mit den Kursen klar nach oben, ehe im späten Geschäft die Nachricht über FBI-Untersuchungen im Büro von Donald Trumps persönlichem Anwalt Verunsicherung auslösten und dafür sorgten, dass die Gewinne fast komplett wieder verlorengingen. Anfangs hatten sich etwas verflüchtigte Ängste vor einem Handelskrieg noch stützend ausgewirkt. Trump hatte sich optimistisch zu einer Verhandlungslösung mit China geäußert. Facebook zogen vor der Anhörung von CEO Zuckerberg vor Kongressausschüssen in dieser Woche um 0,5 Prozent an. Im Redetext zum Datenskandal räumte Zuckerberg mit Blick auf den Missbrauch von Nutzerdaten Fehler ein. Nach positiven Medikamentenstudien zogen Merck & Co um 5,3 Prozent an. Monsanto stiegen um 6,2 Prozent, weil Bayer laut Kreisen auch von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten erhalten wird. Avexis explodierten um 81,6 Prozent. Novartis kauft das Biotechnologie-Unternehmen und bezahlt einen satten Aufschlag von 88 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 1,2 2,27 107,6 5 Jahre 2,59 0,7 2,59 67,0 10 Jahre 2,78 0,7 2,78 33,9

Rentenpapiere standen im Schatten des Aktienmarkts. Fallende Kurse trieben die Renditen der Zehnjahresanleihe um einen Basispunkt auf 2,79 Prozent. Belastet wurde der Rentenmarkt von Hoffnungen auf eine Verständigung im Handelskonflikt und nachlassenden Spannungen in Korea. Allerdings erholten sich die Kurse deutlich mit dem zurückkommenden Aktienmarkt von ihren Tagestiefs.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 % YTD EUR/USD 1,2310 -0,1% 1,2322 1,2272 +2,5% EUR/JPY 131,90 +0,2% 131,58 131,42 -2,5% EUR/GBP 0,8711 -0,1% 0,8721 0,8703 -2,0% GBP/USD 1,4131 +0,0% 1,4129 1,4100 +4,5% USD/JPY 107,12 +0,3% 106,78 107,08 -4,8% USD/KRW 1066,75 -0,3% 1069,77 1070,33 -0,1% USD/CNY 6,2996 -0,1% 6,3070 6,3131 -3,2% USD/CNH 6,2945 -0,1% 6,3017 6,3113 -3,4% USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8492 7,8494 +0,5% AUD/USD 0,7730 +0,4% 0,7698 0,7673 -1,1% NZD/USD 0,7329 +0,3% 0,7308 0,7292 +3,2% Bitcoin BTC/USD 6.770,72 +0,6% 6.733,62 7.147,92 -50,4%

Der Euro rückte gegen den Dollar auf 1,2321 vor. Teilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem der Greenback in den beiden vergangenen Wochen Stärke gezeigt hatte. Die aktuelle Handelsspanne zwischen 1,22 und 1,25 Dollar blieb indes intakt. Nach neuen US-Sanktionen gegen Russland wertete der Rubel zur US-Devise auf den tiefsten Stand seit November ab. Am frühen Dienstag zeigt sich der Yen zum Dollar deutlicher gedrückt, der Dollar kostet 107,15 Yen. Hintergrund ist die allgemein aufgehellte Stimmung nach den Xi-Aussagen (siehe Tagesthema). Damit verliert der Yen als Fluchthafen Zulaufen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,82 63,42 +0,6% 0,40 +5,9% Brent/ICE 69,03 68,65 +0,6% 0,38 +5,3%

Der Ölpreis erholte sich von seinen Freitagsverlusten. Dabei stützte neben dem leichteren Dollar auch die Hoffnung, dass ein Handelskrieg abgewendet werden könne. WTI verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 63,42 Dollar, Brent um 2,5 Prozent auf 68,65 Dollar. Zudem war die Förderung der Opec im März auf ein Elfmonatstief gesunken. Vor allem Venezuela und Angola produzierten weniger Erdöl. Aber auch die neuen geopolitischen Spannungen rund um Syrien hätten den Ölpreis gestützt, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,35 1.336,29 -0,3% -3,94 +2,3% Silber (Spot) 16,46 16,50 -0,2% -0,04 -2,8% Platin (Spot) 934,05 934,00 +0,0% +0,05 +0,5% Kupfer-Future 3,10 3,08 +0,8% +0,03 -6,4%

Der Goldpreis stieg mit neuen US-Sanktionen gegen Russland und der Eskalation in Syrien. Die Feinunze verteuerte sich um 0,4 Prozent im späten US-Geschäft auf 1.337 Dollar. "Die geopolitischen Spannungen haben einen Gang zugelegt", sagte ein Analyst. Aber auch der schwache Dollar half dem Goldpreis auf die Sprünge. Im asiatisch dominierten Geschäft am Dienstag fällt der Preis wieder zurück.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Die Ratingagentur Moody's Investors Service hat ihren Ausblick für Brasilien auf "stabil" von zuvor "negativ" angehoben. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit des südamerikanischen Landes wurde mit "Ba2" bestätigt.

