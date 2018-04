Die K+S-Aktie schraubte sich am 06. April 2018 auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 24,39 Euro - damit können sich K+S-Aktionäre seit Jahresauftakt über einen Kursgewinn in Höhe von 18% freuen. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S anlässlich des Handelsstreits zwischen den USA und China auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. K+S dürfte zu den am...

