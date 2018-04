Europas Börsen sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Dennoch blieben die Anleger zurückhaltend. Eine mögliche Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China bleibe das Hauptrisiko, hieß es im Handel. Die russische Börse brach um 11,4 Prozent ein. Hintergrund waren die am Freitag bekannt gegebenen US-Sanktionen gegen Firmen und Einzelpersonen. Rusal, eine der größten Aluminiumherstelller der Welt, stand ebenso auf Sanktionsliste. Das Unternehmen könnte dadurch Zahlungsschwierigkeiten bekommen. Die Aktie des Unternehmens verlor zeitweise 50%. Infolgedessen wurden Aktien von Unternehmen mit Russlandexposure und Geschäften in Russland auch in Wien verkauft. RBI verlor 11,7%, OMV 4,3%. Die anderen...

