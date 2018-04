Chinas Präsiden Xi Jinping hat in der Nacht für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Sein Land will die Importzölle unter anderem auf Autos senken sowie den geistigen Eigentum ausländischer Firmen schützen. Die Börsen in Asien zogen daraufhin kräftig an und auch der DAX steht vor einer festen Eröffnung.

