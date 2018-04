DAX-Analyse am Morgen: Der nächste Ausbruchsversuch?

Der deutsche Leitindex startete glänzend aufgelegt in die neue Handelswoche und schob sich im Verlauf der Sitzung bis auf das Intraday-Top bei 12.371 Punkten, immerhin den höchsten Stand seit dem 16. März. Doch die Freude währte nicht lange, denn nachdem der Euro am Nachmittag plötzlich deutlich anzog, reichte es für den DAX - trotz starker Vorgaben von der Wall Street - am Ende nur noch für einen mageren Gewinn von 0,2%. Aus charttechnischer Sicht ist das ein Dämpfer, denn…

