FRANKFURT (Dow Jones)--Raiffeisen Bank International verkauft einen Großteil des Polen-Geschäfts an die französische BNP Paribas. Für das Kernbankgeschäft der Raiffeisen Bank Polska bekommen die Österreicher 775 Millionen Euro, was unterhalb des Buchwerts von 815 Millionen Euro zum Jahresende 2017 liegt, wie die RBI mitteilte. Der Verkauf werde das RBI-Konzernergebnis mit 120 Millionen Euro belasten.

Der Verkauf wird in mehreren Schritten über die Bühne gehen. Zunächst übernimmt BNP 45 Prozent der Aktien an der Raiffeisen Bank Polska SA. Dann wird das Kernbankgeschäft an die BNP-Tochter BGZ abgespalten und übertragen. In diesem Zusammenhang werden RBI und BNP an einer Kapitalerhöhung der BGZ teilnehmen, bei der die Österreicher 9,8 Prozent der Aktien erhalten. Diese wiederum werden dann von BNP oder einer dritten Partei übernommen. Letztlich bleibt RBI nach der Abspaltung alleiniger Aktionär am verbleibenden Betrieb der Raiffeisen Bank Polska. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet.

Der Rest-Bank, die vor allem Fremdwährungshypothekarkredite enthält, wird basierend auf dem Jahresabschluss 2017 eine Bilanzsumme von rund 3,5 Milliarden Euro zugeordnet. Das Kernbankgeschäft umfasst nach dieser Rechnung Aktiva von rund 9,5 Milliarden Euro.

Die RBI rechnet aus dem Verkauf mit einem positiven Effekt von rund 90 Basispunkten auf die harte Kernkapitalquote (CET 1).

