Der am Nachmittag anziehende Eurokurs hat die DAX-Gewinne bis zum Handelsende am Montag deutlich reduziert. So schloss der Index 0,17 Prozent höher bei einem Stand von 12.261,75 Punkten. Am Vormittag war der Index noch bis auf 12.371 Punkte geklettert. Insgesamt zeigte sich der DAX kaum verändert. Eine zur Eröffnung noch freundliche Wall Street wirkte sich auf den deutschen Leitindex nicht positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...