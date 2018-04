Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-10 / 08:30 *Lithiumproduzent mit 20 Mio. USD Gewinn in 2018 - Aktie massiv unterbewertet!* Unternehmen: Desert Lion Energy Inc. WKN: A2JE3D [1] Kursziel mittelfristig: 2,50 EUR Kursziel langfristig: 3,50 EUR Auch oder gerade, weil viele Lithiumaktien derzeit ihre hohen Kursgewinne des vergangenen Jahres konsolidieren, können clevere Anleger in diesem Sektor immer noch spektakuläre Gewinne erzielen - vergleichbar denen, die mit einer unserer älteren Lithiumempfehlung, Millennial Lithium (WKN A2AMUE [2]), möglich waren. Wer dieser Empfehlung gefolgt ist, konnte bis zu 269 % Gewinn einstreichen! Auch unsere weitere Lithium Empfehlung Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [3], ist mit bisherigen 145 % Gewinn ebenfalls ein riesen Erfolg und wir erwarten noch mehr in den kommenden Wochen. Und von unserem neuen Lithium-Top-Pick Nr. 3 erwarten wir - mindestens - eine ähnliche, wenn nicht sogar die TOP Performance überhaupt. Denn Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] ist der Konkurrenz um einen entscheidenden Schritt voraus. Unzweifelhaft verfügt Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] und das gesamte Desert Lion-Projekt über gewaltiges Potenzial. Doch was das Unternehmen aus der Masse der Konkurrenten heraushebt, ist der dreistufige Produktionsplan, der vorsieht, dass das erste Lithiumkonzentrat bereits im April 2018 - also in wenigen Wochen ausgeliefert wird! Ein EBITDA von 15 bis 20 Mio. USD wird für 2018 bereits erwartet! Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt gerade einmal 35 Mio. EUR, angesichts von bis zu 20 Mio. Dollar EBITDA eine geradezu lächerliche Bewertung. Daher sind wir der Ansicht, dass gerade jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt gekommen ist für unsere Lithiumerfolgsstory Nr. 3 in Folge! Im Fall von Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] ist der Zeitpunkt für einen eventuellen Einstieg gleich doppelt günstig! Zum einen, weil wie gesagt die Branche derzeit konsolidiert. Das ist ein Phänomen, das im Lithiumsektor schon wiederholt zu beobachten war - bevor es dann wieder rasant aufwärts ging. Und zum anderen, weil diese spannende Gesellschaft überhaupt erst seit Ende Februar an der Börse ist. Der größte Teil der Anleger dürfte Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] damit noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und vor der breiten Masse auf eine aussichtsreiche Company aufmerksam zu werden ist vielleicht einer der größten Vorteile an der Börse überhaupt. Bei unserem Top Pick, Desert Lion (WKN A2JE3D) [1], ist die weltberühmte Forbes & Manhattan Gruppe seit letztem Jahr investiert. Allein dies ist ein wahrer Ritterschlag, denn diese Gruppe investiert nur in äußerst streng Projekte und kann auf einige sensationelle Investments mit mehreren 1.000 % Rendite zurückblicken (Fakten hierzu im Laufe des Reports). Darüber hinaus führte das Unternehmen seine letzte Finanzierungsrunde im Dezember 2017 bei 1,82 CAD durch. Anleger, die sich jetzt für einen Einstieg entscheiden würden, hätten beim aktuellen Kurs den Vorteil günstiger einzusteigen als die Großinvestoren! Als Einstieg in diese grandiose Lithiumstory, wollen wir Ihnen dieses interessante Youtube-Video des Unternehmens nicht vorenthalten. https://www.youtube.com/watch?v=qF5h5Q7Wpfw [4] *Das Desert Lion-Lithiumprojekt in Namibia* Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] hält 80% am Desert Lion-Lithiumprojekt in Namibia, das sich über 1.054 Quadratkilometer erstreckt und drei ehemals produzierende Lithium Minen enthält sowie eine ganze Reihe von bekannten Pegmatiten nahe oder an der Oberfläche. Bei dem vorherrschenden Wirtsgestein handelt es sich um so genanntes Lepidolith, aus dem weltweit 10% der Lithiumproduktion stammen. Das Unternehmen hat bereits eigene Untersuchungen - inklusive von Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.000 Metern - und Probeentnahmen durchgeführt und verfügt gleichzeitig über umfassende historische Daten aus der Produktion der Vergangenheit. So lag beispielsweise der Zielgehalt des Abbaus auf den historischen Minen Rubicon und Helikon zwischen 1,7 und 3,8% Lithiumoxid (Li2O), während von Desert Lion entnommene Proben bis zu 4,3% Li2O aufzeigten. Was im weltweiten Vergleich extrem hohe Werte sind. Anhand all dieser Daten schätzt das Unternehmen das Ressourcenpotenzial seiner Liegenschaften in Namibia auf 10 bis 15 Mio. Tonnen bei Gehalten von durchschnittlich 1,0 bis 1,5% Li2O! Aktuell konzentriert sich Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] auf die historischen Minen Rubicon und Helikon. Auf Rubicon hat man bereits eine erste Bohrphase abgeschlossen und dabei sehr gute Lithiumgehalte nachgewiesen, darunter 9 Meter mit 2,25% Li2O, 5 Meter mit 2,92% Li2O, 5 Meter mit 1,94% Li2O sowie 15 Meter mit 1,13% Li2O. Auch die zweite Phase ist bereits abgeschlossen, doch stehen die Ergebnisse noch aus. Sobald die aber vorliegen, soll eine erste Ressourcenschätzung erstellt werden - vermutlich bereits im zweiten Quartal dieses Jahres. Auch auf Helikon hat Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] bereits umfangreiche Arbeiten vorgenommen und wartet derzeit auf die Ergebnisse der zweiten Explorationsphase, die Informationen für die Bestimmungs- und Erweiterungsbohrungen der Phase Drei liefern sollen. Auch hier würden positive Ergebnisse der Phasen Zwei und Drei in eine erste Ressourcenschätzung einfließen, die laut Plan ebenfalls im zweiten Quartal 2019 erstellt werden soll. *Alleinstellungsmerkmal dreistufiger Produktionsplan* Unzweifelhaft verfügen Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] und das gesamte Desert Lion-Projekt über gewaltiges Potenzial. Doch was das Unternehmen aus der Masse der Konkurrenten heraushebt, ist der dreistufige Produktionsplan, der vorsieht, dass das erste Lithiumkonzentrat bereits im April 2018 - also in wenigen Wochen - ausgeliefert wird! In der ersten Produktionsphase nämlich - der Abbau hat bereits im Dezember 2017 begonnen - bedient sich Desert Lion an den Halden und Lagerbeständen der historischen Produktion. Damals wurde nur das extrem hochgradige Material verarbeitet, sodass der Abraum sowie die Rückstände aus den historischen Produktionsanlagen immer noch sehr gute Lithiumgehalte aufweisen. Auf Rubicon hat das Unternehmen rund 500.000 Tonnen an Gestein mit durchschnittlich 0,8% Li2O sowie weitere 70.000 Tonnen an Flotationsrückständen mit 0,9% Li2O nachgewiesen. Weitere, geschätzte 200.000 Tonnen würde Helikon liefern, dort stehen die Ergebnisse allerdings noch aus. Mit Hilfe eines einfachen Verarbeitungsverfahrens kann Desert Lion (WKN A2JE3D) [1]aus diesem Material ein 2,0 bis 2,5%iges Li2O Lepidolith-Konzentrat herstellen. Geplant ist, in den kommenden 12 bis 18 Monaten rund 160.000 Tonnen dieses Konzentrats zu produzieren, woraus das Unternehmen für 2018 ein geschätztes EBITDA von 15 bis 20 Mio. USD generieren will! Das dürfte kaum einem anderen Junior, der Lithium aus Hartgestein produzieren will, so schnell gelingen. Denn die erste Lieferung von 30.000 Tonnen Konzentrat soll bereits bis zum 16. April erfolgen! Und in der chinesischen Jiangxi Jinhui Lithium Co. Limited hat Desert Lion bereits einen Abnehmer gefunden, der unterschrieben hat, das gesamte Material der ersten Produktionsphase zu erwerben! Das macht Sinn, denn Jinhui ist auf die Weiterverarbeitung von Lepidolith-Konzentrat spezialisiert. Der Deal endet damit aber nicht, denn Jinhui hat sich die Option gesichert, auch eine Abnahmevereinbarung zur zweiten Produktionsphase abzuschließen und gleichzeitig für 13 Mio. CAD 15% der Stammaktien von Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] zu erwerben! (Die Chinesen haben dem Unternehmen übrigens bereits eine Vorauszahlung von 4,5 Mio. USD zukommen lassen, um die Produktionsaufnahme in der Phase Eins zu finanzieren.) Diese zweite Phase soll im Dezember 2019 starten und die Produktion von Lithiumkonzentrat aus dem Erz im Boden (in situ) umfassen. Insgesamt will Desert Lion in dieser Produktionsphase 250.000 bis 300.000 Tonnen Lithiumkonzentrat herstellen. Noch einmal ein Jahr später, ab Dezember 2019 dann, soll die dritte Phase folgen, in der das Unternehmen kein Lithiumkonzentrat mehr herstellen will, sondern dazu übergeht hochpreisiges Lithiumkarbonat (LCE) herzustellen. Abgesehen davon, dass Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] bei erfolgreicher Umsetzung dieses Produktionsplans schneller in Produktion gehen dürfte als ein Großteil der Konkurrenz, minimiert das Unternehmen mit dieser Vorgehensweise den Bedarf an externen Finanzierung und senkt die Kosten zukünftiger Fremd- oder Eigenkapitalaufnahmen. Für alle Investoren ein wichtiger Vorteil! Darüber hinaus ist das Unternehmen für 2018 mehr als durchfinanziert. Geplanten Ausgaben von 7,7 Mio. Dollar, die unter anderem 17.000 Meter an Bohrungen zur Ressourcendefinition sowie die Fertigstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) umfassen, stehen rund 10 Mio. Dollar an liquiden Mitteln gegenüber! *Forbes & Manhattan - der Ankeraktionär mit Renditegarantie* Desert Lion (WKN A2JE3D) [1] ist ein Mitglied der Forbes & Manhattan Group of Companies mit Zugang zu einem Weltklasseteam, zur technischen Planung und zur Kapitalmarktberatung durch Stan Bharti und anderer Kapitalmarktexperten von Forbes & Manhattan. Forbes & Manhattan gehört zu der absoluten Elite der kanadischen Großinvestoren. Die Gruppe rund um CEO und Gründer, Stan Bharti, verfügt über einen sensationellen Track Record. Die durchschnittlich angestrebte Rendite ab Einstieg dieser starken Gruppe liegt zwischen 500 % und 1.000 %. Die bis jetzt größte Rendite erzielte die Gruppe mit dem

