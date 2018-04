Bipolartransistoren wurden in den späten 1940er Jahren in den Bell Laboratories erfunden. Bipolar bedeutet dabei, dass der Betrieb sowohl Elektronen als auch Löcher benötigt. Diese Transistoren waren für viele Jahrzehnte das IC-Design der Wahl und sind auch aktuell noch in Gebrauch.

Complementary Metal-Oxide Semiconductors (CMOS) kamen in den 1960er Jahren auf den Markt und galten als stromsparende Digitallogik-Alternative zur Transistor-Transistor-Logik (TTL). Im Gegensatz verbraucht ein Transistor in CMOS-Technologie nur dann Strom, wenn er den Schaltzustand verändert - daher auch der geringe Stromverbrauch. BiCMOS-Transistoren kombinieren CMOS- und Bipolar-Technologien in einem Baustein. Dadurch können Chipentwickler die Vorteile beider Technologien gezielt nutzen. Bis vor wenigen Jahren war die Kombination von bipolar und CMOS in einem nahtlosen Prozess nicht sehr zuverlässig und sehr teuer, weshalb BiCMOS-Transitoren nur für bestimmte Anwendungen - auch für OPVs - zum Einsatz kamen, bei denen die Vorteile der Technologie die zusätzlichen Prozesskosten auswogen.

Jede der genannten Prozesstechnologien hat Vor- und Nachteile wenn es um die Entwicklung von Operationsverstärkern geht. Im Folgenden beschreibt der Beitrag diese Kompromisse und was sie für die tatsächlichen Eigenschaften des Verstärkers bedeuten.

Stromverbrauch

Der Vorteil des geringen Stromverbrauchs bei CMOS-OPVs gilt jedoch nur für langsamere Verstärker. Nimmt die Bandbreite zu, steigt der Strombedarf eines CMOS-Verstärkers erheblich an und erreicht bald einen höheren Wert als ein vergleichbarer bipolarer Verstärker. Wegen des exponenziell ansteigenden Stroms, der bei einem CMOS-OPV erforderlich ist, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, sind Bipolarverstärker besser für Anwendungen mit hoher Bandbreite und schneller Spannungsanstiegsrate geeignet.

Für Anwendungen mit geringerer Bandbreite bieten CMOS-Verstärker weiterhin Vorteile hinsichtlich des Stromverbrauchs. Der stromsparende CMOS-Operationsverstärker MCP6041 von Microchip bietet beispielsweise einen Ruhestrom von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...