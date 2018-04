Weltweit tätiger Anbieter von Software für den Rohstoffhandel übernimmt weltweit renommierte Firma für Finanz- und Handelsanalysen

Die Allegro Development Corp., die bei Lösungen für Rohstoffhandel und Risikomanagement (CTRM) weltweit führend ist, hat heute mit Financial Engineering Associates, Inc. (FEA), einen namhaften Anbieter von Risikoanalysesoftware für Händler, Risikomanager und quantitative Analysten in Rohstoffindustrien übernommen.

Die Lösungen der 1990 gegründeten Firma FEA ermöglichen Kunden den globalen Handel mit Rohstoffen sowie quantitative Analysen, die bessere Preisbestimmungen, Bewertungen, Entscheidungshilfen, Risikoabsicherungen und Optimierungen von physischen Vermögenswerten im Portfolio mit sich bringen.

FEA-Produkte decken Tausende unterschiedlicher Instrumente und Vermögenswerte ab und verleihen Kunden die Fähigkeit, ihr gesamtes Unternehmensportfolio zu modellieren. Zusätzlich zu einer vollständigen Reihe an umfassenden Analyseinstrumenten verfügt FEA über erstklassigen analytischen Support, der durch erfahrene promovierte Branchenexperten erbracht wird.

Die Übernahme von FEA durch Allegro wird den Kunden, Mitarbeitern und Partnern beider Organisationen zugutekommen. Die Analyselösungen von FEA für Handelsgeschäfte und Portfolios passen strategisch optimal zu den Vertriebskanälen, der Anlagestrategie und dem erweiterbaren CTRM-Softwarepaket von Allegro.

Frank Brienzi, CEO von Allegro:

"Allegro freut sich sehr, die Übernahme von FEA bekannt geben zu dürfen. Wir hoffen, dass aktuelle und zukünftige Kunden von Allegro und FEA die Vorteile dieser Übernahme für sich nutzen können, da Allegro weiterhin in die fortschrittlichen Lösungen und das spezialisierte Fachwissen des Unternehmens investieren wird."

Frank Cummings, Geschäftsführer des Bereichs Analytics bei FEA:

"FEA ist begeistert davon, dem Team von Allegro beitreten zu können und von einem Unternehmen aufgekauft worden zu sein, das voll und ganz hinter seinen Lösungen steht. Allegro wird nicht nur unsere Vertriebskanäle erweitern und unser Geschäft weiterentwickeln, sondern auch mit dem FEA-Team zusammenarbeiten, um eine noch stärkere gemeinsame Lösung auf den Markt zu bringen."

Über Allegro

Allegro ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen für Firmen, die Rohstoffe kaufen, verkaufen, produzieren oder konsumieren. Seit über 30 Jahren ermöglicht Allegro Transparenz, Risikomanagement, umfassende Kontrollen und Richtlinienkonformität über eine aufwärtskompatible Architektur der nächsten Generation, die für Ihr Geschäft entwickelt ist. Neben dem Hauptsitz in Dallas (Texas) hat Allegro Niederlassungen in Calgary, Dubai, Houston, Jakarta, London, Singapur und Zürich und verfügt zudem über ein globales Partnernetzwerk. Die Website von Allegro befindet sich unter http://www.allegrodev.com.

