China will den Markt für ausländische Autofirmen weiter öffnen. Vor allem die Hersteller von Luxuswagen profitieren.

Autohersteller wie BMW, Daimler und Toyota dürften sich über die Botschaft des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping freuen: Dieser kündigte in seiner Rede am Dienstag an, Einfuhrzölle auf Autos noch in diesem Jahr zu senken. Damit geht das Staatsoberhaupt auf die seit Jahren vorgebrachten Forderungen der Unternehmen, ihnen den Zugang zu chinesischen Milliardenmarkt zu erleichtern.

China werde die Zölle erheblich senken und hoffe aufrichtig darauf, die Importe anzukurbeln, sagte Xi beim Forum Boao in der chinesischen Stadt Hainan. Auch bekräftigte er das Vorhaben der chinesischen Regierung, die Begrenzungen für ausländische Beteiligungen an Automobil-Joint-Ventures zu lockern.

Das solle sobald wie möglich geschehen, sagte Xi, ohne allerdings nähere Details zu dem Vorhaben zu nennen. Derzeit dürfen sich ausländische Unternehmen mit höchstens 50 Prozent an chinesischen Joint Ventures beteiligen.

