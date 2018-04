Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging zum Wochenstart in Abwesenheit fundamentaler Datenveröffentlichungen etwas geschwächt aus dem Handel, so die Analysten der Helaba.Infolgedessen trübe sich die technische Ausgangslage weiter ein, ein Verkaufssignal seitens des MACDs sei jedoch noch nicht zu konstatieren. Haltemarken würden sich in Form der Unterstützungslinie der Februar-Aufwärtsbewegung bei 158,88 und bei 158,89 finden. Die 21-Tagelinie verlaufe heute bei 158,20. Den ersten Widerstand würden die Analysten bei 159,57 ausmachen. Darüber bestünde Potenzial bis 159,66/69. Die Trading-Range liege zwischen 158,80 und 159,70.

