Der deutsche Leitindex hat sich gestern gerade noch in die Gewinnzone gerettet. Eigentlich war der DAX gut in den Handel gestartet. Am Vormittag legte er kräftig zu. Am Nachmitag rutschte der DAX dann nach und nach bis in die Verlustzone ab. Kurz vor Handelsende zog er wieder leicht an und schloss bei 12.262 Punkten. Das ist ein Plus von 0,2 Prozent. Marktidee: BayerBei Bayer bleibt die Übernahme von Monsanto großes Thema. Medienberichten zufolge wollen jetzt die US-Behörden grünes Licht geben. Die Aktie von Bayer befindet sich aktuell in einer spannenden Lage. Sollte der Kurs eine bestimmte Marke nicht unterschreiten, besteht eine gute Chance, die jüngste Erhokungsbewegung auszudehnen.