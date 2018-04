Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 10.04.2018

Kursziel: 4,80 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von

EUR 4,50 auf EUR 4,80.

Zusammenfassung:

ad peppers endgültige Zahlen entsprechen den vorläufigen und weisen

Rekordumsätze und -erträge aus. Der Umsatz wuchs 24% J/J auf EUR75,6 Mio. und

das EBITDA 26% J/J auf EUR2,2 Mio. Dank des starken vierten Quartals hat ad

pepper ihre EBITDA-Guidance von >EUR1,5 Mio. übertroffen. Wir gehen davon

aus, dass der boomende Online-Marketing-Sektor und die sehr gute

Wettbewerbsposition des Unternehmens auch in diesem Jahr Wachstum und

Profitabilität antreiben. Zwar gibt die Guidance für 2018 ('starkes

Wachstum mit höherem EBITDA') keine Indikation, wie stark das EBITDA

wachsen könnte, aber wir bekräftigen unsere Ertragsprognosen (2018E EBITDA:

EUR3,6 Mio., +61% J/J). Wir haben unsere Umsatzschätzung entsprechend der

geänderten IFRS-Bestimmungen gesenkt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt

ein Kursziel von EUR4,80 (bisher: EUR4,50). Nach dem jüngsten Kursrückgang der

Aktie stufen wir unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch.

