BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 09-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 09/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6038539.652 202.3435865 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 09/04/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 4457024.499 16.46420339 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 09/04/2018 IE00B7SD4R47 54932 EUR 10997347.19 200.1992862 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 09/04/2018 IE00B8JF9153 2480125 EUR 18702910.57 7.5411161 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 09/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 9462329.948 226.0470604 Daily ETP



Boost ShortDAX 09/04/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 5441616.464 7.0254383 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/04/2018 IE00B7Y34M31 110283 USD 59636579 540.7594915 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 09/04/2018 IE00B8K7KM88 4274272 USD 27835899.77 6.5124306 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/04/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 18176902.35 990.0812873 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 09/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 24618484.13 2.7884343 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/04/2018 IE00B7ZQC614 84083727 USD 102115431.8 1.2144494 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 09/04/2018 IE00B7SX5Y86 1402617 USD 46918641.11 33.450786 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 09/04/2018 IE00B8HGT870 628787 USD 15829299.49 25.1743428 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 09/04/2018 IE00B6X4BP29 37725 USD 3595495.428 95.3080299 Daily ETP



Boost Copper 3x 09/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7521273.507 22.094749 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 09/04/2018 IE00B8KD3F05 39997 USD 2302249.886 57.5605642 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/04/2018 IE00B8VC8061 292429873 USD 45878825.64 0.1568883 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/04/2018 IE00B76BRD76 167381 USD 6608170.58 39.479813 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 09/04/2018 IE00B7XD2195 6493197 USD 19922316 3.0681829 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 09/04/2018 IE00B8JG1787 8715 USD 885939.6255 101.6568704 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2329954.888 41.47303112 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 09/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2500370.913 66.91387891 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 09/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1394425.862 151.091761 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 09/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39928020.14 53.77069377 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 09/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1788800.263 205.9406244 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 09/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 255354509.8 4958.339996 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 09/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 154813129.9 19018.81203 Daily ETP



Boost Palladium 09/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 930035.9559 50.0422898 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 09/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1163557.003 122.8547147 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 09/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 724920.0406 149.0684846 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 09/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 422927.2168 3.1339317 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 09/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 337628.3862 64.9285358 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 09/04/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 618928.548 83.7068634 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 09/04/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 762019.2983 88.5657018 Daily ETP



Boost Silver 2x 09/04/2018 IE00B94QL921 3015 USD 189554.4336 62.8704589 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 09/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 610792.5421 41.7265024 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/04/2018 IE00B873CW36 3766300 EUR 30865478.19 8.1951725 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 09/04/2018 IE00B8NB3063 352603 EUR 34908662.39 99.0027379 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKT09149 6280 EUR 874294.2951 139.2188368 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKS8QM96 313301 EUR 14311953.58 45.6811615 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKT09255 9100 EUR 1196650.015 131.5000017 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKS8QN04 946945 EUR 53052041.65 56.0244171 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 112302.5924 136.7875669 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8177117.745 50.97826579 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 245597.834 98.2391336 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 09/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9896194.433 85.1571231 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/04/2018 IE00BLS09N40 596052 EUR 19473272.58 32.6704257 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 09/04/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 4040425.097 17.7992295 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3458946.539 85.6174886 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3782743.011 48.5078994 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 09/04/2018 IE00BVFZGC04 75308 USD 1496436.276 19.8708806 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 09/04/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1550371.162 81.2691284 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/04/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 462213.3362 40.5984485 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 09/04/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 610563.6703 43.4255811 Short Daily ETP



Boost Brent 09/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7719970.642 22.8663311 Oil ETC



Boost Gold 09/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2607022.165 27.1694996 ETC



Boost Natural Gas 09/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 488577.4286 19.7397046 ETC



Boost BTP 10Y 5x 09/04/2018 IE00BYNXNS22 320750 EUR 12143686.25 37.8602845 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 09/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2607090.689 48.5708825 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 09/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 913902.9485 89.1264822 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 09/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 926011.2214 63.4863034 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 09/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2393243.077 102.7937066 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/04/2018 IE00BYTYHS72 38170 USD 2092145.233 54.8112453 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 09/04/2018 IE00BYTYHR65 553057 USD 6305599.579 11.4013557 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8042490.324 243.7413724 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 09/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1274631.939 21.3620691 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/04/2018 IE00BYTYHQ58 48889399 USD 9335484.517 0.1909511 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 09/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8316803.171 162.1746616 ETP



Boost Bund 30Y 3x 09/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 296114.3707 100.7191737 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 09/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26017124.84 10084.15692 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 09/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 397600.3416 113.6000976 Short Daily ETP



