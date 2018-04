Von Ben Leubsdorf

WASHINGTON (Dow Jones)--Die von der US-Regierung in den vergangenen vier Monaten beschlossenen Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen werden nach Berechnungen des überparteilichen Rechnungshofes zu größeren Haushaltsdefiziten als bisher erwartet und einem temporären Wachstumsschub führen. Das Congressional Budget Office (CBO) teilte mit, dass sich das Bundesetatdefizit in diesem Jahr auf 804 Milliarden Dollar belaufen wird, 43 Prozent höher, als es letzten Sommer projiziert wurde. Ab dem Jahr 2020 werde das jährliche Defizit 1 Billion Dollar übersteigen.

Das Wirtschaftswachstum dürfte dieses Jahr wegen der staatlichen Impulse 3 Prozent übersteigen, doch das CBO sagte voraus, dass sich die höhere Dynamik zum größten Teil wieder bald verflüchtigen werde.

Die größeren Defizite werden die Staatsverschuldung erhöhen: Die Staatsverschuldung wird am Ende des Fiskaljahres 2028 dann 28,7 Billionen Dollar oder 96,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen, gegenüber 78 Prozent des BIP im Jahr 2018.

Diese Schätzungen gehen davon aus, dass das geltende Recht in Kraft bleiben wird, was bedeutet, dass der Kongress einige Steuersenkungen auslaufen lassen und die Ausgabenobergrenzen in den kommenden Jahren wieder in Kraft treten werden.

Wenn der Kongreß die Steuersenkungen verlängerte, was viele Republikaner tun möchten, so sagte das CBO höhere Defizite und eine Staatsverschuldung von rund 105 Prozent Ende 2028 voraus - ein höheres Niveau hat es bisher nur einmal gegeben, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.

"Solch eine hohe und steigende Verschuldung hätte schwerwiegende negative Folgen für den Haushalt und die Nation; insbesondere die Wahrscheinlichkeit einer Finanzkrise in den USA würde steigen", sagte CBO-Direktor Keith Hall zu Reportern. Der Kongreß hat im Dezember ein umfangreiches Steuerpaket verabschiedet und im Februar ein zweijähriges Etatabkommen geschlossen.

April 10, 2018 02:58 ET (06:58 GMT)

