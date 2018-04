Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar knapp behauptet tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2315 Dollar, in New York war er gegen 22 Uhr zuletzt bei 1,2322 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Richtkurs am Montagnachmittag bei 1,2304 Dollar festgesetzt.Am Vortag hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...