In der Europäischen Union sind 2017 rund 25.300 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Vom angepeilten Ziel ist die EU noch weit entfernt.

Die Zahl der Verkehrstoten in der EU ist 2017 kaum zurückgegangen. Im vergangenen Jahr kamen 25.300 Menschen auf Europas Straßen ums Leben, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Das waren den Daten zufolge 300 Tote oder knapp ...

