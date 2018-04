Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China dämpft Sorgen vor Handelskrieg mit den USA

Chinas Präsident Xi Jinping hat Sorgen vor einem Handelskrieg mit den USA gedämpft. Inmitten des aktuellen Handelsstreits kündigte Xi am Dienstag neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. Peking strebe keinen Handelsüberschuss an und wolle mehr importieren, sagte Xi beim Boao-Wirtschaftsforum auf der Insel Hainan. Xi sprach von einer "neuen Phase der Öffnung". Konkret nannte Xi unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung von Zöllen auf Autos und zum Schutz geistigen Eigentums.

Trump peilt Gipfel mit Kim Jong Un für "Mai oder Anfang Juni" an

US-Präsident Donald Trump peilt für sein geplantes Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ein Datum im "Mai oder Anfang Juni" an. Dies sagte er vor Beginn einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Die Einladung zu dem Gipfel war Anfang März von Kim ausgegangen und von einem südkoreanischen Regierungsvertreter an Trump übermittelt worden.

Kim Jong Un berät mit Parteivertretern über Dialog mit den USA - Staatsmedien

Vor dem geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un staatlichen Medienberichten zufolge mit Parteivertretern über einen künftigen Dialog mit den USA beraten. Kim habe bei dem Treffen die Entwicklung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea sowie die Aussicht auf einen Dialog seines Landes mit den USA dargelegt, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Razzia im Büro von Trumps persönlichem Anwalt

Dramatische neue Entwicklung bei den Ermittlungen der US-Justiz im näheren Umfeld von US-Präsident Donald Trump: Die Bundespolizei FBI hat das Büro von Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen durchsucht und dabei diverse Dokumente beschlagnahmt. Veranlasst wurde die Durchsuchung nach Angaben von Cohens Rechtsvertreter Stephen Ryan teilweise von dem Sonderermittler zur Russland-Affäre.

US-Rechnungshof erhöht Defizitschätzungen

Die von der US-Regierung in den vergangenen vier Monaten beschlossenen Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen werden nach Berechnungen des überparteilichen Rechnungshofes zu größeren Haushaltsdefiziten als bisher erwartet und einem temporären Wachstumsschub führen. Das Congressional Budget Office (CBO) teilte mit, dass sich das Bundesetatdefizit in diesem Jahr auf 804 Milliarden Dollar belaufen wird, 43 Prozent höher, als es letzten Sommer projiziert wurde.

Russland warnt bei UNO vor "schweren Folgen" eines Angriffs auf Syrien

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien haben sich Russland und die USA im UN-Sicherheitsrat mit gegenseitigen Drohungen überzogen. Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, warnte in der Dringlichkeitssitzung in New York, Russland werde einen westlichen Militärangriff in Syrien nicht dulden. Die US-Botschafterin Nikki Haley sagte, in Syrien müsse endlich Gerechtigkeit hergestellt werden.

Mexiko stellt Zusammenarbeit mit den USA auf den Prüfstand

Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Stationierung von Nationalgardisten an der Grenze zu Mexiko verschärft die Krise in den Beziehungen der Nachbarstaaten. Der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto ordnete eine Überprüfung der Zusammenarbeit mit den USA in allen Bereichen an, wie sein Büro mitteilte.

Moody's hebt Brasilien-Ausblick auf "stabil" an

Die Ratingagentur Moody's hat ihren Ausblick für Brasilien auf "stabil" von zuvor "negativ" angehoben. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit des südamerikanischen Landes wurde mit "Ba2" bestätigt. Die Kreditanalysten gehen davon aus, dass die nächste Regierung die für die Stabilisierung der Verschuldungskennziffern notwendige Fiskalreform mittelfristig verabschieden werde.

Reaktor Nummer zwei des Akw Fessenheim wieder hochgefahren

In Frankreichs ältestem Atomkraftwerk (Akw) Fessenheim an den Grenze zu Deutschland und der Schweiz ist der Reaktor Nummer zwei wieder hochgefahren worden. Der vor fast zwei Jahren abgeschaltete Meiler ist nach Angaben auf der Internetseite des Netzbetreibers RTE am Montagmittag in Betrieb genommen worden. Der Energiekonzern EDF bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Neustart.

SPD-Erneuerung soll Wahlkampfschlager für nächste Wahl bringen

Der nach der herben Wahlschlappe eingeleitete Erneuerungsprozess der SPD soll die Grundlage für einen Erfolg bei der nächsten Bundestagswahl liefern. "Mein Ziel ist es, dass wir vier, fünf klare Themen haben, mit denen wir in den Wahlkampf gehen können", kündigte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei der Vorstellung des Arbeitsprogramms in Berlin an.

Weber (CSU) warnt Facebook vor Missachtung des EU-Parlaments

In der Affäre um Datenmissbrauch bei Facebook hat der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), den Druck auf Konzernchef Mark Zuckerberg erhöht. "Zuckerberg muss ins Europaparlament kommen", sagte Weber der Nachrichtenagentur AFP. Die von Parlamentspräsident Antonio Tajani ausgesprochene Einladung zu ignorieren, sei "nicht respektvoll" und ein "unannehmbares Verhalten".

Ermittler: Amokfahrer von Münster handelte in Suizidabsicht

Der Amokfahrer von Münster hat nach Erkenntnissen der Ermittler eindeutig in Suizidabsicht gehandelt. Nach Analyse und Auswertung der vorliegenden Dokumente, Spuren und Aussagen seien sich die Ermittlungsbehörden sicher, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Frankreich/Industrieproduktion Feb +1,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb PROGNOSE: +1,3% gg Vm

Niederlande Inflationsrate März 1,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Feb war 1,2% - CBS

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +1,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März PROG: +0,6% gg Vm, +1,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise März +0,3% gg Vm, +2,2% gg Vj

