BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung diskutiert nach Angaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) noch darüber, ob ein Fonds zur Nachrüstung von Dieselautos eingerichtet werden soll. Auf die Frage, ob er bestätigen könne, dass der Bund unter Einbeziehung der Hersteller einen Fonds einrichten wolle, sagte Scheuer im Morgenmagazin des ZDF: "Nein, das kann ich nicht bestätigen, weil die Diskussion ist völlig offen."

Zunächst sei mit den Herstellern vereinbart, bis Ende des Jahres 5,3 Millionen Fahrzeuge mit Software-Updates auszurüsten. "Diese Zahlen sind von den Herstellern zu erfüllen", betonte Scheuer. Zudem seien 250 Millionen Euro für einen Fonds vereinbart worden, aus dem konkrete Maßnahmen finanziert würden. "Die Hersteller werden den heute noch unterzeichnen", kündigte Scheuer an. Die Kunden sollten nicht für die Fehler der Industrie geradestehen müssen. "Wir wollen, dass die Dieselbesitzer nicht die sind, die die Zeche zahlen", sagte der Verkehrsminister. "Wir sind aber auch daran interessiert, dass wir die Hunderttausende von Arbeitsplätzen im Blick haben."

Die Bundesregierung will bei ihrer am Dienstag beginnenden Kabinettsklausur in Meseberg über den konkreten Kurs der Regierungspolitik sprechen. Dabei dürfte es auch um das Dieselthema gehen. Im Vorfeld waren bereits bei anderen Ministerien Vorbehalte deutlich geworden. So hatte ein Sprecher des Umweltministeriums erst am Montag gesagt, er wisse nicht, wofür ein solcher Fonds gut sein solle, und ein Vertreter des Finanzministeriums hatte betont, es stünden keine Gelder für nicht im Koalitionsvertrag als vorrangig eingestufte Vorhaben bereit.

April 10, 2018

