Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 205 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Erneuerungsrunde habe den Rückversicherern Preissteigerungen von bis zu 5 Prozent eingebracht, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dieser moderat positive Preistrend sollte sich in der kommenden Runde Anfang Juli fortsetzen./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008430026

AXC0098 2018-04-10/09:39