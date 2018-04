Die Aktien von LVMH sind am Dienstag an der EuroStoxx-50-Spitze um rund 5 Prozent auf 275,60 Euro in die Höhe geschnellt. Bei 277,25 Euro erreichten sie kurz zuvor ein Rekordhoch. Der Luxusgüterkonzern hatte im ersten Quartal dank glänzender Geschäfte mit Uhren und Schmuck deutlich mehr umgesetzt.

Analysten fanden lobende Worte. Einmal mehr hätten die Franzosen ein starkes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Expertin Francesca Di Pasquantonio von der Deutschen Bank. Die Erlöskennziffern hätten selbst die optimistischsten Analystenprognosen noch übertroffen und ließen positive Rückschlüsse auf die gesamte Branche zu.

Dementsprechend lagen auch andere Branchenwerte teils deutlich im Plus. So zogen in Paris die Papiere von Kering um mehr als 3 Prozent an. In Frankfurt gehörten die Anteilsscheine von Hugo Boss mit einem Gewinn von mehr als 1 Prozent zu den besten Werten im MDax der mittelgroßen Werte./la/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000121485 DE000A1PHFF7 FR0000121014

AXC0101 2018-04-10/09:42