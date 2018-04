Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 205 auf 195 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die für das zweite Quartal versprochene Produktionsmenge des Hoffnungsträgers Model 3 dürfte der Elektroauto-Hersteller nicht erreichen, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werde Tesla - ungeachtet gegenteiliger Beteuerungen - wohl doch noch in diesem Jahr eine weitere Kapitalerhöhung vornehmen./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US88160R1014

AXC0107 2018-04-10/09:46