Die Sozialdemokraten mahnen vor der Kabinettsklausur mehr Teamgeist an. Nach dem jüngsten Koalitionsärger sehen sie besonders die Kanzlerin in der Pflicht.

Nach dem holprigen Start der großen Koalition haben führende SPD-Politiker ein Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Flitterwochen sehen anders aus", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg.

Was beispielsweise die Minister Horst Seehofer (CSU) und Jens Spahn (CDU) machten, empfinde er nicht in erster Linie als Affront gegenüber dem Koalitionspartner SPD, sondern gegenüber Merkel. "Meine Hoffnung ist, dass die Bundeskanzlerin selbst dafür sorgt, dass die Regierung zügig an die Arbeit geht und auch als Team auf dem Platz steht."

Innenminister Seehofer hatte mit seiner Aussage "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" für eine Kontroverse gesorgt, Merkel distanzierte sich von dem Satz. Gesundheitsminister Spahn löste unter anderem mit Kritik an rechtsfreien Zonen in Deutschland Debatten aus.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte dem Handelsblatt, Merkel müsse dafür sorgen, dass sich die Unionsminister endlich auf ihre Arbeit konzentrierten, ...

