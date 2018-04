Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis anlässlich der angekündigten Akquisition von AveXis auf "Hold" belassen. Der geplante Kauf des US-Gentherapie-Unternehmens sei teuer, schrieb Analyst Tim Race in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem optimistischen Szenario könne dies aber den hohen Preis mehr als wert sein./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

