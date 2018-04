Liebe Leser,

Daimler hat am Montag erneut leicht verloren. Die Aktie hatte zuletzt massiv an Wert eingebüßt und sollte nun zumindest wieder einen gewissen Boden gefunden haben. So zumindest ist die Hoffnung von Chartanalysten. Wenn dies der Fall ist, dann könne die Aktie rasch über 10 % aufsatteln, so die Vermutung. Im Einzelnen: Die Aktie ist von etwa 70 auf 65 Euro abgestürzt. Im Raum stand eine weitere Verlängerung der Abwärtsbewegung bis hin zu den Zwischentiefs bei 59 Euro. Dies wiederum ... (Frank Holbaum)

