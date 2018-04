Letztes Jahr hat scheinbar jeder, der die nötigen Mittel und die Geduld hatte, mit Kryptowährungen Geld verdient. Zwischen Anfang und Ende 2017 stieg die kombinierte Marktkapitalisierung der virtuellen Währungen um mehr als 3.300 % oder fast 600 Milliarden US-Dollar auf nominaler Basis. Während Bitcoin oft als führend in diesem Trend angesehen wird, ging es in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 um die Entstehung anderer Token im dem Schatten von Bitcoin. Der Aufstieg der Blockchain-Technologie, gepaart mit einer Fülle von Partnerschafts- und Projektankündigungen, hat bisher unbekannte Kryptowährungen in den Mittelpunkt gerückt. Unter ihnen war Ripple, die am Ende über 35.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...