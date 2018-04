Onlinedruckerei bietet eine Vielzahl an neuen Produkten mit individuellem Textildruck

Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der unter anderem auch die bekannte Marke print24.com gehört, erweitert ihr Textilsortiment, führt zahlreiche Produkte in neuen Kategorien ein und bietet so 25.000 neue Möglichkeiten, Textilien zu individualisieren.

Neben den bekannten Klassikern wie T-Shirts, Hoodies und Jacken, bietet print24.com ab sofort eine riesige Auswahl an individualisierbaren Textilprodukten zum Beispiel aus den Kategorien "Freizeitbekleidung", "Berufsbekleidung", "Sportbekleidung" und "Heimtextilien". Dazu gehören unter anderem Basecaps, Mützen, Arbeitshosen, Schürzen, Sporttaschen, Trikots, Handtücher, Bademäntel und viele weitere Produkte. Des Weiteren bietet der Vollsortimenter ab sofort einen optimierten Textilversand, mit dem verschiedene Ausführungen und Größen zusammen bestellt und Versandkosten gespart werden können!

Mit der umfangreichen Erweiterung des Textilportfolios bietet die Onlinedruckerei nun auch für Vereine, Gastronomie, Hotelgewerbe und weitere Branchen die Möglichkeit, personalisierte Bekleidung bequem online zu bestellen. Bei print24.com kommt nicht nur der klassische Textildirektdruck, Digitaltransferdruck sowie der Flexfolien- und Flockfoliendruck zum Einsatz viele Produkte lassen sich zudem mit einer hochwertigen Bestickung versehen. So werden zum Beispiel Logos und Slogans auf Hemden, Blusen, Beanies und Westen zum unverwechselbaren Blickfang.

Fabian Frenzel, Director Innovation/Marketing von print24.com, sagt dazu: "Mit der großen Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungen und Farben bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten für ihre Textilien und das zu günstigen Preisen und extrem schnellen Lieferzeiten!"

print24.com ist eine Marke von UNITEDPRINT SE, einem globalen und innovationsorientierten E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformat, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180410005682/de/

Contacts:

unitedprint.com SE

Marcel Sohrmann

0049 (0)351 27225388

presse@unitedprint.com