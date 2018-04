Düsseldorf - Der Start in die neue Woche führte den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern exakt bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.370 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im Dunstkreis dieser mittelfristigen Glättung habe die Marktteilnehmer allerdings der Mut verlassen, so dass sich im Vergleich zum Schlusskurs am vergangenen Freitag nur noch ein kleines Kursplus von 20 Punkten ergeben habe.

