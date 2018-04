Die Bauwirtschaft hat einen Traumstart ins Jahr 2018 hingelegt. Der Umsatz im Januar stieg im Vergleich zu 2017 um 22,2 Prozent.

Die Bauwirtschaft ist so gut ins Jahr gestartet wie seit 2011 nicht mehr. Ihr Umsatz lag im Januar um 22,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. "Fast alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes konnten zweistellige Umsatzzuwächse erzielen", hieß es dazu. Am stärksten fielen sie im Bereich Dachdeckerei und Bauspenglerei mit 37,6 Prozent sowie im Gewerk Zimmerei und Ingenieurholzbau mit 27,5 Prozent aus. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit 6,0 Prozent.

Der hohe Bedarf an neuen Wohnungen, insbesondere in größeren Städten, sowie die niedrigen Zinsen befeuern seit einigen Jahren den Bauboom. Um die hohe Nachfrage zu decken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...