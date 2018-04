FRANKFURT (Dow Jones)--Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat den operativen Verlust im vierten Quartal bei anhaltendem Wachstum weiter verringert. Effizienzmaßnahmen und Skaleneffekte waren dafür ausschlaggebend. Sie konnten negativ wirkende Effekte durch Preisinvestitionen und den Produktmix mehr als ausgleichen.

Die Dachgesellschaft von Online-Modehändlern in verschiedenen Schwellenländern, an der der schwedische Investor Kinnevik und Rocket Internet beteiligt sind, verbuchte im Schlussquartal auf bereinigter Basis einen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 21,4 Millionen Euro. Das sind knapp 7 Millionen weniger als noch vor Jahresfrist und entspricht einer Marge von minus 6,5 Prozent (Vorjahr: minus 10 Prozent).

Der Nettoumsatz stieg um 16,1 Prozent auf 328 Millionen Euro. Belastend wirkte der starke Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 22,7 Prozent.

Auf Jahressicht steigerte die Global Fashion Group den Umsatz währungsbereinigt um fast ein Fünftel auf 1,1 Milliarden Euro, während der bereinigte EBITDA-Verlust um knapp 33 Millionen auf 98 Millionen Euro gesenkt werden konnte. Die entsprechende Umsatzrendite wurde um 5,8 Prozentpunkte auf minus 8,9 Prozent verbessert.

Zur GFG gehören die Onlinemodehändler Lamoda, Dafiti und Zalora. In den Zahlen der Gruppe bereits nicht mehr enthalten ist das Fashion-Startup Namshi, an dem der arabische Einzelhändler Emaar Malls per August 51 Prozent übernommen hat.

Kinnevik und Rocket Internet sind die größten Investoren der GFG. Rocket Internet betrachtet GFG als eines der wichtigen Portfolio-Unternehmen, für die der im MDAX gelistete Startup-Entwickler am Freitag aggregierte Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr vorlegen wird.

April 10, 2018

