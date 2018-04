Zuversichtliche Töne aus Washington, dass eine Lösung im Handelskonflikt der USA mit China möglich sei, feuerten den DAX in den vergangenen Tagen an. Nichts desto trotz könnte der Handelsstreit weiterhin für Verunsicherung und somit Schwankungen am Aktienmarkt sorgen. Laut aktuellen Medienberichten wolle US-Präsident Trump die Importzölle für chinesische Produkte erweitern. China indes denke laut Medien über eine Abwertung des Yuan nach, um die eigenen Exportgüter auf dem Weltmarkt zu verbilligen. Bis es zu einer Lösung zwischen den Vereinigten Staaten und China kommt, könnte es also noch dauern. Was den Aktienmarkt immer wieder beeinflussen dürfte in den kommenden Wochen.

Starker April?

Positiv ist derzeit die Saisonalität. Denn der April ist nach statistischen Erhebungen der vergangenen Jahrzehnte einer der ...

