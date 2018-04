FedEx Express, eine Tochtergesellschaft der FedEx Corp. und das weltweit größte Express-Transportunternehmen, gibt eine strategische Allianz mit der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) bekannt,

einem der führenden internationalen Anbieter digitaler Finanztechnologie. Durch dieses Bündnis wird FedEx mehr örtliche Anlaufstellen anbieten und seine Präsenz im indischen Retailsektor ausweiten. In der ersten Phase hat FedEx seine Services in 200 der Wirecard Retail Agent Outlets eingeführt und will diese Zahl bis Ende 2018 auf 1.000 Verkaufsstellen innerhalb des Wirecard SmartShop-Netzwerks steigern.

Die Zusammenarbeit mit Wirecard ist Teil der Retail-Expansion durch das "FedEx Authorized Ship Centre" (FASC) Programm, das Kunden praktische und sichere Abhol- und Abgabedienste bietet. Die rund 200 Wirecard Retail Agent Outlets, die FedEx-Services anbieten, sind in fünf ...

