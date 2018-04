Schmerzen, Menstruationsstörungen und Todesfälle: Das Bayer-Verhütungsmittel Essure ist umstritten. Jetzt greift die US-Gesundheitsbehörde durch.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA schränkt den Verkauf eines umstrittenen Verhütungsmittels von Bayer in den USA ein. Die Sterilisationsspirale Essure dürfe nur noch an Ärzte und Gesundheitseinrichtungen verkauft werden, die umfassend über die Vorteile und Risiken von Essure aufklärten, teilte die FDA am Montag mit.

Nach Einschätzung der Gesundheitsbehörde wurden einige Frauen vor der Implantation von Essure nicht ausreichend über die damit verbundenen Risiken informiert. Der Verkauf und Vertrieb von Essure werde nun auf Anbieter im Gesundheitswesen beschränkt, die eine ...

