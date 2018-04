Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist fester in den Dienstagshandel gestartet. Der SMI eröffnete wieder über der Marke von 8'700 Punkten und bewegt sich nahe des am Vortag erreichten Tageshochs. Positiv wirken die auf Entspannung hindeutenden Signale Chinas im Handelsstreit mit den USA. Das sorgte bereits an den Aktienmärkten in Asien für spürbaren Auftrieb. Die Vorgaben von der Wall Street waren demgegenüber noch verhalten. Der Dow Jones hatte zwischenzeitliche, kräftigere Aufschläge im späten Handel grösstenteils wieder eingebüsst.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte in einer Rede an einem Wirtschaftsforum Erleichterungen für Auto-Importe in die Volksrepublik in Aussicht gestellt und betont, dass Peking keinen Handelsüberschuss anstrebe. Dabei stellte er auch einen erleichterten Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Das sind zentrale Forderungen der Trump-Administration, insbesondere mit Blick auf die US-Autobauer. Händler bewerteten die Äusserungen als Zeichen der Gesprächsbereitschaft Chinas gegenüber den USA.

Der Swiss Market Index (SMI) tendiert bis 09.50 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 8'731,58 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,33 Prozent auf 1'429,01 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,45 Prozent auf 10'225,65 Punkte. Von den ...

