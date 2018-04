Zürich - Die Credit Suisse und Carmignac haben gemeinsam einen Multi-Asset-Fonds für Schwellenländeranlagen aufgelegt. Der gemeinsam verwaltete Fonds bietet Anlegern ein gut diversifiziertes Engagement in Schwellenländern.

Schwellenländer sind seit dem vergangenen Jahr ein wichtiger Markttreiber. Die Experten der Credit Suisse sehen in diesen Märkten auch 2018 und darüber hinaus weiteres Potenzial. Das strukturelle Bild der Schwellenländer ist weiterhin positiv: Sie beherbergen 80 % der Weltbevölkerung mit grösstenteils positiven demografischen Tendenzen und ihr Anteil am weltweiten Wirtschaftswachstum beträgt rund 60 %. Zusätzlich zu der allgemeinen Anlegernachfrage nach risikoreicheren Anlagen profitierten die Schwellenländer von verbesserten Fundamentaldaten. Die Credit Suisse geht davon aus, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen wird, und bietet vor diesem Hintergrund ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten an.

Trotz des erheblichen Potenzials der Schwellenländer haben viele Anleger Schwierigkeiten, einen geeigneten Anlageansatz für den Zugang zu diesen Märkten zu finden. Die Schwellenländer sind sehr vielfältig und umfassen vier Kontinente und zahlreiche Währungen. Sie bieten in diversen Anlageklassen attraktive Prämien, doch bislang war es für Anleger schwierig, sich diese mit kontrolliertem Risiko zu sichern.

Angesichts dieser Einschränkungen besteht eine besonders interessante Möglichkeit in Schwellenländern ...

