Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 94,30 auf 101,90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Erneuerungsrunde habe den Rückversicherern Preissteigerungen von bis zu 5 Prozent eingebracht, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dieser moderat positive Preistrend sollte sich in der kommenden Runde Anfang Juli fortsetzen. Zudem lobte er die starke Kapitalausstattung der Swiss Re./edh/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0012 2018-04-10/10:21

ISIN: CH0126881561