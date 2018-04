BERLIN (Dow Jones)--Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht die derzeit gültige Grundsteuerregelung kippt. Im RBB verwies Kollatz-Ahnen nach Angaben des Senders auf die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen in Ost und West. "Es ist ja so, dass wir in Berlin manchmal die Situation haben, dass auf der anderen Straßenseite ein anderer Grundsteuerwert gilt", sagte er. "Und dass das auf Dauer verfassungskonform ist, ist sicherlich nicht so."

Er geht davon aus, "dass das Verfassungsgericht wahrscheinlich heute ziemlich ultimativ verlangen wird, das zu ändern". Kollatz-Ahnen erwartet, dass die Steuer übergangsweise noch erhoben werden dürfe, "aber eben nicht mehr beliebig lange".

Mit dem am Dienstag erwarteten Urteil der Karlsruher Richter dürften die Bemühungen der Politik um eine Reform der Grundsteuer einen neuen Schub erhalten. Im Mittelpunkt der Prüfung steht die Frage, ob die zugrundegelegten Einheitswerte von 1964 für die westlichen und 1935 für die östlichen Bundesländer im Jahr 2018 noch als Berechnungsgrundlage taugen. Ist dies nicht der Fall, dürfte Karlsruhe die derzeitige Regelung verwerfen und dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist für die Neuregelung gewähren.

Der Mieterbund verlangte vor dem Urteil die Abschaffung der Umlegbarkeit der Steuer auf die Mieten. "Der Deutsche Mieterbund fordert die Streichung der Position Grundsteuer aus dem Katalog der auf die Mieter umlegbaren Betriebskosten", sagte Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz der Rheinischen Post. Die CDU/CSU-Fraktion hat bereits gefordert, dass eine Neuregelung keine höheren Kosten mit sich bringen dürfe. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat vorgeschlagen, die Grundsteuer sollte "zu einer reinen Bodensteuer umgestaltet werden".

